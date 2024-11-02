В Якутии отменили режим ЧС из-за увода домашних оленей к диким

Об этом она заявила «РИА Новости».
Режим ЧС муниципального характера был введен 1 ноября. Дикие животные на тот момент уже увели оленей Таймырской популяции из двух стад местной организации «Оленекский». Также, как рассказала Иванова, существовала угроза увода еще в двух группах.
По словам главы района, для разрешения ситуации сформировали бригады. Местных оленеводов отозвали из отпуска, для защиты животных также подключили охотников.
В Якутии обитает крупнейшая в мире популяция диких оленей. За последние 20 лет их численность сократилась в четыре раза.