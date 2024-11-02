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В Якутии отменили режим ЧС из-за увода домашних оленей к диким

Режим ЧС в Оленекском районе Якутии, где дикие северные олени увели домашних, отменен и переведен в режим «Повышенная готовность», заявила глава района Лена Иванова.

Источник: Газета.Ру

Об этом она заявила «РИА Новости».

Режим ЧС муниципального характера был введен 1 ноября. Дикие животные на тот момент уже увели оленей Таймырской популяции из двух стад местной организации «Оленекский». Также, как рассказала Иванова, существовала угроза увода еще в двух группах.

По словам главы района, для разрешения ситуации сформировали бригады. Местных оленеводов отозвали из отпуска, для защиты животных также подключили охотников.

В Якутии обитает крупнейшая в мире популяция диких оленей. За последние 20 лет их численность сократилась в четыре раза.

флора и фауна
сельское хозяйство