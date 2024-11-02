Суд арестовал жителей Красноярска, обвиняемых в похищении женщины

Далее путем обмана подозреваемые уговорили женщину подписать документы, необходимые для регистрации права собственности на жилой дом, на одного из фигурантов, а после перевезли ее в село Турочак Республики Алтай и оставили на ферме у местного жителя. Оттуда её в последствии из-за плохого самочувствия отправили в больницу. После лечения она вернулась в Красноярск и обратилась в полицию, добавили в СК.