Что известно о заражении россиян неизвестным вирусом в Турции

О массовом вирусе, которым заразились десятки туристов, отдыхающих в одном из отелей курорта Белек, рассказал телеграм-канал Shot. По его данным, заболевшие жаловались на слабость, ломоту, высокую температуру до 39 градусов, которая не понижалась даже после приема лекарственных препаратов в течение трех-пяти дней. Пациентам поставили диагноз: «острая инфекция неуточненная», а в качестве лечения назначали антибиотики и противовирусные лекарства.