Что известно о заражении россиян неизвестным вирусом в Турции

О массовом вирусе, которым заразились десятки туристов, отдыхающих в одном из отелей курорта Белек, рассказал телеграм-канал Shot. По его данным, заболевшие жаловались на слабость, ломоту, высокую температуру до 39 градусов, которая не понижалась даже после приема лекарственных препаратов в течение трех-пяти дней. Пациентам поставили диагноз: «острая инфекция неуточненная», а в качестве лечения назначали антибиотики и противовирусные лекарства.
Предположительно, россияне могли подхватить вирус коксаки, ротавирус или заразиться новой разновидностью коронавируса. У пациентов при анализе крови выявлялся повышенный уровень С-реактивного белка. Показатели азота мочевины и количество нейтрофилов также превышали уровень нормы. Часть заболевших чувствовала недомогание при возвращении домой после отдыха в Турции.
При этом в муниципалитете города Белек опровергли информацию о вспышке вирусного заболевания.
«Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», — цитирует администрацию муниципалитета провинции Анталья РИА Новости.
В отеле, где якобы массово болеют постояльцы, также выразили недоумение. Больницы Антальи — Anatolia Hospital Antalya и Serik Devlet Hastanes — на запрос журналистов ответили, что массовых жалоб россиян на ухудшение здоровья не фиксировали.
В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения в СМИ. Чиновники организовали проверку информации о массовой вспышке вирусного заболевания российских туристов в Турции. Ведомство направило в Минздрав республики запрос с просьбой предоставить данные о заболеваемости вирусом.
Вирус коксаки — один из видов энтеровирусной инфекции, который может распространяться на курортах, так как передается воздушно-капельным путем или через грязные руки. Заболевшие жалуются на лихорадочное состояние, тошноту, болевые ощущения в животе.
Ротавирус — острое инфекционное заболевание, вызываемое ротавирусом и характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через грязные руки, зараженные продукты питания, воду.