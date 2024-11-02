В Ростове бывшая госсотрудница получила 12 лет за финансирование ВСУ

Женщина знала, что ее деньги потратят на закупку обмундирования и снабжение конкретных украинских подразделений, которые с 2016 года проводили карательные операции, а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против Вооруженных Сил России и участвуют в обстрелах гражданских объектов ДНР и ЛНР.