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В Ростове бывшая госсотрудница получила 12 лет за финансирование ВСУ

В Ростове-на-Дону женщина получила 12 лет по делу о госизмене.
Источник: Комсомольская правда

Областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор женщине, задержанной по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

— Суд назначил 12 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей, — прокомментировали в ведомстве.

По данным УФСБ, осужденная — бывшая сотрудница государственного учреждения. Предварительно, с мая 2018 года она больше 60-ти раз перевела деньги на поддержку ВСУ. Общая сумма составила свыше 330 тысяч рублей.

Женщина знала, что ее деньги потратят на закупку обмундирования и снабжение конкретных украинских подразделений, которые с 2016 года проводили карательные операции, а с 24 февраля 2022 года ведут боевые действия против Вооруженных Сил России и участвуют в обстрелах гражданских объектов ДНР и ЛНР.

Ранее в Ростове вынесли приговор пособнику украинских спецслужб.

ФСБ