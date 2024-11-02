В Нюрнберге полиция застрелила мужчину, напавшего на женщину с ножом

Газета сообщает, что вызов поступил в полицию около 10:30 (12:30 мск), правоохранителям сообщили о ссоре в квартире, расположенной в доме на улице Биссмаркштрассе.
«В квартире находились 51-летний мужчина и 41-летняя женщина. В рамках операции служащим (полиции — ред.) пришлось применить огнестрельное оружие против… (мужчины — ред.). Он скончался тут же, на месте», — поделилась с Bild официальный представитель регионального управления полиции Жанин Мендель.
Пока не установлено, в каких отношениях находились нападавший и жертва. Также сообщается, что мужчина не представлял угрозы для полицейских, они были вынуждены стрелять, когда тот пытался ударить женщину ножом.
Уголовная полиция и прокуратура городов Нюрнберг и Фюрт начали расследование этого дела. Кроме того, земельное управление уголовной полиции ведет проверку по вопросу правомерности применения огнестрельного оружия полицейскими.