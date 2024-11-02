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Житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин

ОМСК, 2 ноя — РИА Новости. На жителя Омска возбудили уголовное дело из-за выстрела из ружья в подростка, кидавшего петарды под колеса автомобилей, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Омской области.

Источник: © РИА Новости

Следователи установили, что днем на улице Володарского, 120 в Омске двое подростков, 15 и 16 лет, совместно с 22-летним другом бросали под автомобиль петарды. Владелец машины сделал им замечание. В ответ подростки стали кидать петарды ему под ноги.

«Происходившее увидел 62-летний сосед, вернувшийся с охоты, который также сделал подросткам замечание. После словесного конфликта мужчина достал из машины охотничье ружье, заряженное дробью, и выстрелил в сторону подростков. Дробь отрикошетила от асфальта и попала 16-летнему парню в стопу», — сообщили в пресс-службе.

Подростка доставили в детскую клиническую больницу. Ружье у мужчины изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

СК