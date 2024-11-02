Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете

Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц сообщил изданию, что после удара одной из птиц о лобовое стекло в кабину пилотов попали обломки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время, как указывает издание, Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов все же получил легкие травмы.