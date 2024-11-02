Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете

«Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что самолет наткнулся на стаю гусей и по меньшей мере один из них попал в лобовое стекло», — пишет издание.
Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как самолет рейса F8641 Торонто-Виннипег вылетел из аэропорта. По данным издания, один из пилотов сообщил авиадиспетчерам, что лобовое стекло самолета разбито и пилоты ничего не видят за бортом.
Впоследствии самолет смог вернуться в аэропорт Торонто.
Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц сообщил изданию, что после удара одной из птиц о лобовое стекло в кабину пилотов попали обломки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время, как указывает издание, Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов все же получил легкие травмы.