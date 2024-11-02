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Гусь разбил лобовое стекло Boeing канадской авиакомпании в полете

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Гусь разбил лобовое стекло самолета Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines в полете, самолет смог вернуться в аэропорт, никто не пострадал, сообщает издание Business Insider со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте Канады.

Источник: AP 2024

«Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что самолет наткнулся на стаю гусей и по меньшей мере один из них попал в лобовое стекло», — пишет издание.

Отмечается, что инцидент произошел вскоре после того, как самолет рейса F8641 Торонто-Виннипег вылетел из аэропорта. По данным издания, один из пилотов сообщил авиадиспетчерам, что лобовое стекло самолета разбито и пилоты ничего не видят за бортом.

Впоследствии самолет смог вернуться в аэропорт Торонто.

Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц сообщил изданию, что после удара одной из птиц о лобовое стекло в кабину пилотов попали обломки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время, как указывает издание, Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов все же получил легкие травмы.

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