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На Портовой в Ростове автобус протаранил легковой автомобиль

Автобус с пассажирами врезался в припаркованный автомобиль в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель автобуса протаранил припаркованную иномарку BMW. Информация об этом днем 2 ноября поступила от регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, все случилось в первой половине дня на улице Портовой. Предварительно, у водителя пассажирского «ЛиАЗа» стало плохо с сердцем.

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 11 человек. Среди пассажиров и в легковушке пострадавших не было. В больницу доставили только водителя автобуса.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Ростове из-за упавшего дерева перекрыли улицу Суворова.