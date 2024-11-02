На Портовой в Ростове автобус протаранил легковой автомобиль

В Ростове-на-Дону водитель автобуса протаранил припаркованную иномарку BMW. Информация об этом днем 2 ноября поступила от регионального управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, все случилось в первой половине дня на улице Портовой. Предварительно, у водителя пассажирского «ЛиАЗа» стало плохо с сердцем.
В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 11 человек. Среди пассажиров и в легковушке пострадавших не было. В больницу доставили только водителя автобуса.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.
Напомним, ранее в Ростове из-за упавшего дерева перекрыли улицу Суворова.