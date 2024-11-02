В Австрии нашли тело подозреваемого в убийстве мэра

Предполагается, что мотивом преступления могли стать охотничьи споры. Эта версия сейчас проверяется. Отмечалось, что стрелявший мог вести своего рода «список», в который могли попасть и другие потенциальные жертвы «мести». По данным полиции, в этой связи под охрану были взяты 50 человек.