В Австрии нашли тело подозреваемого в убийстве мэра

«Операция в округе Рорбах окончена! Подозреваемый найден мертвым», — сказано на странице полиции региона в социальной сети Х.
Согласно газете Kurier, тело было обнаружено в лесном массиве, недалеко от места, где ранее была обнаружена машина подозреваемого Роланда Дрекслера. На данный момент предполагается, что Дрекслер совершил самоубийство.
Как сообщалось ранее, в понедельник утром после стрельбы в районе Рорбах Верхней Австрии были обнаружены два тела. Одним из убитых оказался Франц Хофер, действующий мэр коммуны Кирхберг-об-дер-Донау, политик от Австрийской народной партии (АНП, нем. ÖVP). Второй жертвой стал охотничий проводник.
Предполагается, что мотивом преступления могли стать охотничьи споры. Эта версия сейчас проверяется. Отмечалось, что стрелявший мог вести своего рода «список», в который могли попасть и другие потенциальные жертвы «мести». По данным полиции, в этой связи под охрану были взяты 50 человек.