Автомобиль KIA сгорел в Нижнем Новгороде

Днём 2 ноября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелся легковой автомобиль KIA, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Огонь распространился на площади 3 кв.м. На место происшествия выехали 5 сотрудников ведомства и 1 единица техники. Возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших в результате инцидента нет.
Причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, автомобиль загорелся из-за неисправности электрооборудования.
Спасатели МЧС обратились к нижегородским автомобилистам с рекомендацией следить за исправностью систем и оборудования машины, особенно «электрики», вовремя проходить технических осмотр ТС, не выезжать на дорогу без огнетушителя, в случае ЧП он поможет справиться с огнём на начальной стадии и спасти транспортное средство.
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