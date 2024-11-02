Автомобиль KIA сгорел в Нижнем Новгороде

Спасатели МЧС обратились к нижегородским автомобилистам с рекомендацией следить за исправностью систем и оборудования машины, особенно «электрики», вовремя проходить технических осмотр ТС, не выезжать на дорогу без огнетушителя, в случае ЧП он поможет справиться с огнём на начальной стадии и спасти транспортное средство.