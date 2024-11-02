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Автомобиль KIA сгорел в Нижнем Новгороде

Пострадавших нет.

Источник: МЧС РФ

Днём 2 ноября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелся легковой автомобиль KIA, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Огонь распространился на площади 3 кв.м. На место происшествия выехали 5 сотрудников ведомства и 1 единица техники. Возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, автомобиль загорелся из-за неисправности электрооборудования.

Спасатели МЧС обратились к нижегородским автомобилистам с рекомендацией следить за исправностью систем и оборудования машины, особенно «электрики», вовремя проходить технических осмотр ТС, не выезжать на дорогу без огнетушителя, в случае ЧП он поможет справиться с огнём на начальной стадии и спасти транспортное средство.

Ранее мы писали о задержанном пьяном подростке за рулём автомобиля в Городце.

МЧС