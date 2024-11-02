В Волгодонске после обрыва проводов загорелся частный дом

— Была угроза распространения огня. В частном доме, где полыхал пожар, никого не было, из соседнего частного дома вывели пожилую женщину. Работали с 14 часов, в 14:42 горение локализовали на площади в 100 кв. метров. Все потушили в 15:32, — сообщили в МЧС.