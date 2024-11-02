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В Волгодонске после обрыва проводов загорелся частный дом

100 кв. метров выгорело в частном доме в Волгодонске из-за обрыва проводов.
Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске из-за обрыва проводов загорелся дом. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел на улице Пионерской. Как пояснили в экстренной службе, сильный ветер повалил дерево, которое в свою очередь оборвало провода. Искры при этом могли спровоцировать появление пламени, это предварительная версия случившегося.

— Была угроза распространения огня. В частном доме, где полыхал пожар, никого не было, из соседнего частного дома вывели пожилую женщину. Работали с 14 часов, в 14:42 горение локализовали на площади в 100 кв. метров. Все потушили в 15:32, — сообщили в МЧС.

Всего на месте происшествия задействовали 20 человек, использовалось пять единиц техники.