В Волгодонске после обрыва проводов загорелся частный дом

В Волгодонске из-за обрыва проводов загорелся дом. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар произошел на улице Пионерской. Как пояснили в экстренной службе, сильный ветер повалил дерево, которое в свою очередь оборвало провода. Искры при этом могли спровоцировать появление пламени, это предварительная версия случившегося.
— Была угроза распространения огня. В частном доме, где полыхал пожар, никого не было, из соседнего частного дома вывели пожилую женщину. Работали с 14 часов, в 14:42 горение локализовали на площади в 100 кв. метров. Все потушили в 15:32, — сообщили в МЧС.
Всего на месте происшествия задействовали 20 человек, использовалось пять единиц техники.