Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку

При этом газета Mirror обращает внимание на то, что BAE Systems не подтвердила масштаб ущерба, причиненного строящейся подлодке, и лишь сообщила, что верфь и другие субмарины не получили серьёзных повреждений. В компании заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, однако ранняя оценка показывает, что пожар имел «ограниченные последствия», сообщает Mirror. Вместе с этим BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье.