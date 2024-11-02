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Вспыхнувший после взрыва на британском заводе АПЛ пожар повредил подлодку

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пожар на заводе крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, где строят атомные подводные лодки, вспыхнул после взрыва оборудования и сильно повредил строящуюся подлодку за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов ($1,68 млрд), сообщила в субботу газета Sun со ссылкой на источники.

Источник: Соцсети

Пожар вспыхнул ночью в среду 30 октября на объекте в городе Барроу-ин-Фернесс, его удалось потушить только к вечеру. Телеканал Sky News сообщал, что причиной возгорания могло стать неисправное оборудование. При этом отмечалось, что инцидент не связывают с деятельностью каких-либо «иностранных организаций».

«Пожар на заводе по строительству подлодок был вызван взрывом пескоструйного устройства, который поджег резиновые плитки на судне стоимостью в 1,3 миллиарда фунтов… Подлодка была сильно повреждена», — говорится в статье.

Речь идёт об субмарине HMS Agincourt, пишет газета. Она относится к новейшему классу атомных подводных лодок Astute, её строительство должно завершиться в 2026 году.

Резиновые плитки на корпусе судна предназначены для поглощения звуковых волн от сонаров противника, что делает подлодку менее заметной для обнаружения, сообщает Sun. Однако, как отмечается в материале, они изготовлены из легковоспламеняющегося полимера. По словам источников, пожар является производственным инцидентом.

При этом газета Mirror обращает внимание на то, что BAE Systems не подтвердила масштаб ущерба, причиненного строящейся подлодке, и лишь сообщила, что верфь и другие субмарины не получили серьёзных повреждений. В компании заявили, что продолжают изучать последствия возгорания, однако ранняя оценка показывает, что пожар имел «ограниченные последствия», сообщает Mirror. Вместе с этим BAE Systems заверила, что работа над другими программами по строительству подлодок продолжается, сказано в статье.

На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании. Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать производить субмарины в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США.

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