Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стерлитамаковца, напавшего на полицейских на крыше ТЦ, заключили под стражу

Напавшего на полицейских жителя Башкирии арестовали на полтора месяца.

Источник: Комсомольская правда

Житель башкирского города Стерлитамак проведет под стражей до середины следующего месяца. Об этом рассказали Объединенная пресс-служба судов Башкирии и СК республики.

Напомним, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия». Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на требование полиции успокоиться и забрался на крышу ТЦ. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» стражи порядка применили табельное оружие. 30-летний дебошир после задержания попал в больницу в тяжелом состоянии.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В Стерлитамакском городском суде было рассмотрено ходатайство следователя о его аресте.

— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть, до 15 декабря, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.