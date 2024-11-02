Стерлитамаковца, напавшего на полицейских на крыше ТЦ, заключили под стражу

Житель башкирского города Стерлитамак проведет под стражей до середины следующего месяца. Об этом рассказали Объединенная пресс-служба судов Башкирии и СК республики.
Напомним, за час до полуночи 14 октября в дежурную часть полиции поступило сообщение от работников торгового центра «СитиМолл». Они пожаловались на разгуливающего с ножом мужчину, который «совершал хулиганские действия». Прибывший на место наряд пытался успокоить дебошира, но тот вел себя неадекватно и агрессивно. Он не реагировал на требование полиции успокоиться и забрался на крышу ТЦ. Там правонарушитель бросился с ножом на полицейских, ранив одного из них. В соответствии с Законом «О полиции» стражи порядка применили табельное оружие. 30-летний дебошир после задержания попал в больницу в тяжелом состоянии.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В Стерлитамакском городском суде было рассмотрено ходатайство следователя о его аресте.
— Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, то есть, до 15 декабря, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
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