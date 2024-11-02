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В Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Фура врезалась в остановку в городе Омутнинск Кировской области, пострадали три человека, сообщает МЧС по региону.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел днем в субботу на улице Коковихина.

«Фура въехала в остановку. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован. Прибывшие сотрудники МЧС России разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших. К счастью, людей под завалами не обнаружено», — говорится в сообщении.

Как уточняет МВД Кировской области, водитель грузового автомобиля Shacman столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo и наехал на остановку общественного транспорта. Кроме того, от удара Volkswagen столкнулся с «КамАЗом». «По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия автомобильной аварии», — отмечается в сообщении МВД региона.

несчастный случай
МЧС