В Кировской области фура врезалась в остановку, есть пострадавшие

Инцидент произошел днем в субботу на улице Коковихина.
«Фура въехала в остановку. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован. Прибывшие сотрудники МЧС России разобрали рухнувшие конструкции в поисках возможных пострадавших. К счастью, людей под завалами не обнаружено», — говорится в сообщении.
Как уточняет МВД Кировской области, водитель грузового автомобиля Shacman столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo и наехал на остановку общественного транспорта. Кроме того, от удара Volkswagen столкнулся с «КамАЗом». «По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия автомобильной аварии», — отмечается в сообщении МВД региона.