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В Прикамье ограничили движение грузовиков на трассе М-7 «Волга» из-за погоды

ПЕРМЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Движение грузового транспорта ограничено на федеральной трассе М-7 «Волга» в Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Олбани: +8° 4 м/с 76% 763 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

«В связи с неблагоприятными погодными условиями вводится временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 “Волга” Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь», — говорится в сообщении управления МЧС.

По данным ведомства, ограничение продлится до 12:00 (10:00 мск) 3 ноября.

Как отмечает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр), циклон «Мартина» принес наиболее сильные осадки на юго-запад Пермского края и в Удмуртию, на юго-западе Удмуртии высота снежного покрова составляет порядка 14 см. В Перми сильный мокрый снег начался в середине дня, но затем перешел в дождь, температура воздуха поднялась до 3−5 градусов. Ожидается, что на юге Прикамья дождь растопит ранее выпавший снег.

МЧС