В Прикамье ограничили движение грузовиков на трассе М-7 «Волга» из-за погоды

Как отмечает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр), циклон «Мартина» принес наиболее сильные осадки на юго-запад Пермского края и в Удмуртию, на юго-западе Удмуртии высота снежного покрова составляет порядка 14 см. В Перми сильный мокрый снег начался в середине дня, но затем перешел в дождь, температура воздуха поднялась до 3−5 градусов. Ожидается, что на юге Прикамья дождь растопит ранее выпавший снег.