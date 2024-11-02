В Прикамье ограничили движение грузовиков на трассе М-7 «Волга» из-за погоды

«В связи с неблагоприятными погодными условиями вводится временное ограничение движения грузового автомобильного транспорта на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-7 “Волга” Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь», — говорится в сообщении управления МЧС.
По данным ведомства, ограничение продлится до 12:00 (10:00 мск) 3 ноября.
Как отмечает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр), циклон «Мартина» принес наиболее сильные осадки на юго-запад Пермского края и в Удмуртию, на юго-западе Удмуртии высота снежного покрова составляет порядка 14 см. В Перми сильный мокрый снег начался в середине дня, но затем перешел в дождь, температура воздуха поднялась до 3−5 градусов. Ожидается, что на юге Прикамья дождь растопит ранее выпавший снег.