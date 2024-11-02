В Калининграде полиция задержала стрелявшего по трамваю из пневматики

Ранее городские власти сообщили, что в пятницу неизвестные обстреляли из пневматического оружия рейсовый автобус и трамвай, в которых ехали люди. Пострадавших нет.
«Сегодня сотрудниками ОМВД России по Ленинградскому району города Калининграда был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия. С его слов, сделал это случайно без цели кому-то навредить», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские устанавливают лиц, причастных к стрельбе по автобусу.
Пресс-служба администрации Калининграда вместе с тем сообщила, что с начала года случаи обстрелов общественного транспорта из пневматики фиксируются в городе уже в шестой раз. «Дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.