В Калининграде полиция задержала стрелявшего по трамваю из пневматики

Пресс-служба администрации Калининграда вместе с тем сообщила, что с начала года случаи обстрелов общественного транспорта из пневматики фиксируются в городе уже в шестой раз. «Дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.