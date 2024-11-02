Закончился 218 день поисков пропавшего уфимского подростка

Как мы сообщали ранее, этой весной, вечером 30 марта, появилась информация об исчезновении 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Мальчики вместе занимались спортивным туризмом в городском Детском центре «Меридиан». В начале марта подростки стали участниками соревнования среди учащихся «Туристская лыжня — 2024», где им удалось завоевать первое место. Соревнования проходили рядом с детским лагерем «Чайка», и после субботних занятий юные спортсмены пошли туда погулять.