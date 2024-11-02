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Под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика

КАЗАНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе М-7 «Волга» под Казанью, сообщает ГИБДД Татарстана.

Источник: © РИА Новости

«Примерно на 778-м километре автодороги М-7 “Волга”, предварительно, столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего произошло их возгорание», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают автоинспекторы.

По информации федерального управления «Волго-Вятскуправтодор», из-за ДТП движение перекрыто в оба направления.

В настоящее время, по данным управления, возгорание на мосту через Волгу на 777-м километре трассы М-7 «Волга» ликвидировано. Ведутся работы по расчистке проезжей части, после завершения которых будет открыто движение.

Как сообщает в соцсетях администрация паромной переправы Аракчино-Верхний Услон (альтернативный путь объезда участка ДТП), сегодня переправа будет работать «до последнего клиента».

«В связи с сегодняшним ЧП на мосту через Волгу на трассе М-7 паромная переправа Аракчино — Верхний Услон будет работать до последней машины, пока всех на переправим, работу не закончим», — говорится с сообщении.

ГИБДД