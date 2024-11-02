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Со школы в Башкирии сильным ветром сорвало кровлю

В Башкирии сильный ветер сорвал со школы крышу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 2 ноября, в Шаранском районе Башкирии произошел инцидент, вызванный погодным явлением. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

ЧП случилось в деревне Старотумбагушево. Из-за сильных порывов ветра сорвало часть листов профнастила с кровли здания школы по улице Центральная. Общая площадь повреждений составила 234 квадратных метра.

На место была направлена оперативная группа МЧС. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Известно, также стихия повредила забора из профлиста.

— Запланированы восстановительные работы. Ситуация находится на контроле, — заявили в экстренной службе.

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