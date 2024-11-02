Генконсульство России опровергло вспышку инфекции в турецком Белеке

Минздрав Турции в комментарии для «РИА Новости» также опроверг сообщения о массовом заражении российских туристов в Белеке. По их информации, в местные медучреждения не поступали россияне с жалобами на вирус. Муниципалитет провинции Анталья планирует запросить информацию по заболеваемости у отелей.