Генконсульство России опровергло вспышку инфекции в турецком Белеке

Хотя ряд туристов обратились в медучреждения с признаками инфекционного заболевания. Дипведомство не получало экстренных обращений по ситуации и пообещало принять меры в случае необходимости.
Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о вспышке в Белеке заболеваемости неизвестным вирусом. По данным Shot, температура у заболевших поднималась выше 39 градусов, пациентам требовалось ставить капельницы. Предполагалось, что причиной мог стать вирус коксаки, ротавирус или одна из форм коронавируса.
«Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», — говорится в сообщении генконсульства.
Минздрав Турции в комментарии для «РИА Новости» также опроверг сообщения о массовом заражении российских туристов в Белеке. По их информации, в местные медучреждения не поступали россияне с жалобами на вирус. Муниципалитет провинции Анталья планирует запросить информацию по заболеваемости у отелей.