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Генконсульство России опровергло вспышку инфекции в турецком Белеке

Генконсульство России в Анталье сообщило, что на побережье Белека не наблюдается массовой вспышки заболеваемости.

Источник: AP 2024

Хотя ряд туристов обратились в медучреждения с признаками инфекционного заболевания. Дипведомство не получало экстренных обращений по ситуации и пообещало принять меры в случае необходимости.

Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о вспышке в Белеке заболеваемости неизвестным вирусом. По данным Shot, температура у заболевших поднималась выше 39 градусов, пациентам требовалось ставить капельницы. Предполагалось, что причиной мог стать вирус коксаки, ротавирус или одна из форм коронавируса.

«Местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов», — говорится в сообщении генконсульства.

Минздрав Турции в комментарии для «РИА Новости» также опроверг сообщения о массовом заражении российских туристов в Белеке. По их информации, в местные медучреждения не поступали россияне с жалобами на вирус. Муниципалитет провинции Анталья планирует запросить информацию по заболеваемости у отелей.

туризм и отдых