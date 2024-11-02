Движение по аварийному участку трассы М-7 в Татарстане восстановили

Движение по трассе М7 восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание техники. На 776-м километре трассы М7 произошло столкновение четырёх грузовых автомобилей, в результате чего три из них загорелись. Один человек получил травмы.
Движение на данном участке дороги было перекрыто, для эвакуации автомобилей была привлечена тяжёлая спецтехника. На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС России и 6 единиц техники.
Напомним, татарстанцы не могут добраться домой из-за перекрытого моста на М-7.