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По повышенному рангу: в уфимской Новоалександровке вспыхнул пожар в металлическом ангаре

В Уфе загорелись резина и пластмасса в крупном ангаре.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 2 ноября, в Орджоникидзевском районе Уфы произошел пожар в металлическом ангаре. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился в поселке Новоалександровка. Силы и средства чрезвычайного ведомства были привлечены по повышенному рангу пожара.

По сообщению экстренной службы, внутри строения на площади 350 квадратных метров горят резина и пластмассовые изделия. Огнеборцам удалось локализовать горение. Специалисты принимают меры для ликвидации пожара.

Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. К тушению привлечены 20 специалистов и семь единиц техники. Причина происшествия устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

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