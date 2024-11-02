По повышенному рангу: в уфимской Новоалександровке вспыхнул пожар в металлическом ангаре

Сегодня вечером, 2 ноября, в Орджоникидзевском районе Уфы произошел пожар в металлическом ангаре. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент случился в поселке Новоалександровка. Силы и средства чрезвычайного ведомства были привлечены по повышенному рангу пожара.
По сообщению экстренной службы, внутри строения на площади 350 квадратных метров горят резина и пластмассовые изделия. Огнеборцам удалось локализовать горение. Специалисты принимают меры для ликвидации пожара.
Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. К тушению привлечены 20 специалистов и семь единиц техники. Причина происшествия устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.