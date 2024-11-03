Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области

«Он не прятался с чужим паспортом на Канарах. Он просто жил дома по месту своей прописки в Караганде. Там его и задержали сотрудники Антикоррупционной службы. Наверное, не зря говорят: если хочешь что-то надежно спрятать — спрячь это на видном месте. То есть — спрячься по месту своей официальной прописки», — сообщает Telegram-канал.