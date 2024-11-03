В Воронеже нетрезвый водитель повредил 10 автомобилей

По информации пресс-службы, Mercedes-Benz GL500 на площади Ленина на светофоре столкнулся с Volkswagen Polo: от удара легковушка врезалась в Kia Ceed и Lada Largus. Водитель Mercedes покинул место ДТП и на проспекте Революции стал участником еще одной аварии — совершил столкновение с Exeed, который ехал в попутном направлении. В результате автомобили врезались в четыре припаркованных автомобиля.