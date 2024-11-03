В Воронеже нетрезвый водитель повредил 10 автомобилей

ВОРОНЕЖ, 3 ноября. /ТАСС/. В Воронеже в субботу по вине нетрезвого водителя произошли два ДТП, в котором были повреждены 10 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.
«В Воронеже инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, по вине которого в двух авариях повреждения получили 10 автомобилей. В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Mercedes-Benz GL500 на площади Ленина на светофоре столкнулся с Volkswagen Polo: от удара легковушка врезалась в Kia Ceed и Lada Largus. Водитель Mercedes покинул место ДТП и на проспекте Революции стал участником еще одной аварии — совершил столкновение с Exeed, который ехал в попутном направлении. В результате автомобили врезались в четыре припаркованных автомобиля.
Инспекторы ДПС установили, что водитель Mercedes-Benz GL500 находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.