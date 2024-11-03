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«Тапки слетели»: житель Владивостока заступился за даму и резко пожалел — видео

«Лучше бы мимо прошли», — комментируют ситуацию местные жители.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на улице Сафонова неравнодушные граждане увидели, как парень пристает к девушке и избили его. На кадрах, опубликованных в Telegram-канал «NBS24» (18+), молодой человек, получивший от прохожих, сидит на земле без обуви.

Однако позже в полиции выяснилось, что между молодыми людьми не было ничего криминального. Оказалось, что они поссорились и встретились с целью помириться.

В итоге девушка отказалась писать заявление на своего парня. О судьбе бдительных граждан не сообщается.

Жители края пишут в соцсетях:

«Тапки слетели»;

«Лучше бы мимо прошли»;

«Вот так помогай в беде».