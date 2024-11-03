«Тапки слетели»: житель Владивостока заступился за даму и резко пожалел — видео

Во Владивостоке на улице Сафонова неравнодушные граждане увидели, как парень пристает к девушке и избили его. На кадрах, опубликованных в Telegram-канал «NBS24» (18+), молодой человек, получивший от прохожих, сидит на земле без обуви.
Однако позже в полиции выяснилось, что между молодыми людьми не было ничего криминального. Оказалось, что они поссорились и встретились с целью помириться.
В итоге девушка отказалась писать заявление на своего парня. О судьбе бдительных граждан не сообщается.
Жители края пишут в соцсетях:
«Тапки слетели»;
«Лучше бы мимо прошли»;
«Вот так помогай в беде».