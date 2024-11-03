Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области ж/д инфраструктура получила повреждения

Причиной стали мощные взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения. Подробности сообщили украинские СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.

Причиной стали мощные взрывы. Они прогремели на территории Украины 2 ноября.

«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — указано в материале.

Ранее представители «Украинских железных дорог» сообщили о том, что железнодорожная инфраструктура в двух областях была повреждена. Пострадали железнодорожные пути и поезда в Сумской и Днепропетровской областях Украины.