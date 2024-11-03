В Днепропетровской области ж/д инфраструктура получила повреждения

Железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области на Украине получила повреждения. Подробности сообщили украинские СМИ со ссылкой на собственные источники и очевидцев.
Причиной стали мощные взрывы. Они прогремели на территории Украины 2 ноября.
«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — указано в материале.
Ранее представители «Украинских железных дорог» сообщили о том, что железнодорожная инфраструктура в двух областях была повреждена. Пострадали железнодорожные пути и поезда в Сумской и Днепропетровской областях Украины.