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Проник в чужой гараж, а теперь отправится в колонию: суд вынес строгий приговор жителю Хабаровского края

Суд в Хабаровском крае наказал мужчину за кражи из гаража и сарая.

Источник: Комсомольская правда

В Ульчском районе вынесен приговор по делу о краже. Обвиняемый — житель села Богородское. Суд признал его виновным в хищении имущества на сумму 120 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

С апреля по июнь мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в гараж и сарай, похитив лодочный мотор, бензопилу и другие инструменты.

«Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Обвинение поддержала прокуратура Ульчского района. Решение суда пока не вступило в законную силу, у осужденного есть время на обжалование приговора.