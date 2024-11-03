Проник в чужой гараж, а теперь отправится в колонию: суд вынес строгий приговор жителю Хабаровского края

В Ульчском районе вынесен приговор по делу о краже. Обвиняемый — житель села Богородское. Суд признал его виновным в хищении имущества на сумму 120 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С апреля по июнь мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в гараж и сарай, похитив лодочный мотор, бензопилу и другие инструменты.
«Суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Обвинение поддержала прокуратура Ульчского района. Решение суда пока не вступило в законную силу, у осужденного есть время на обжалование приговора.