Нетрезвый водитель повредил десять автомобилей в Воронеже

Два дорожно-транспортных происшествия были зафиксированы в Воронеже 2 ноября. Подробности сообщили представители Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.
По данным ведомства, аварии устроил нетрезвый водитель. В результате повреждения получили десять машин.
«В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — указано в сообщении.
Сначала Mercedes-Benz GL500 допустил столкновение на светофоре с Volkswagen Polo. Удар привел к тому, что автомобиль врезался в Kia Ceed и Lada Largus.
Позже водитель Mercedes устроил еще одну аварию, вылетев на встречную полосу и столкнувшись с Exeed. Машины врезались в четыре припаркованных автомобиля.
Ранее сообщалось, что под Казанью на трассе М-7 «Волга» на мосту столкнулись два грузовых автомобиля, после чего загорелись. Из-за ДТП трассу перекрыли по всем направлениям.