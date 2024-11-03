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Нетрезвый водитель повредил десять автомобилей в Воронеже

Никто в результате происшествия не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Два дорожно-транспортных происшествия были зафиксированы в Воронеже 2 ноября. Подробности сообщили представители Госавтоинспекции региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, аварии устроил нетрезвый водитель. В результате повреждения получили десять машин.

«В результате двух ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — указано в сообщении.

Сначала Mercedes-Benz GL500 допустил столкновение на светофоре с Volkswagen Polo. Удар привел к тому, что автомобиль врезался в Kia Ceed и Lada Largus.

Позже водитель Mercedes устроил еще одну аварию, вылетев на встречную полосу и столкнувшись с Exeed. Машины врезались в четыре припаркованных автомобиля.

Ранее сообщалось, что под Казанью на трассе М-7 «Волга» на мосту столкнулись два грузовых автомобиля, после чего загорелись. Из-за ДТП трассу перекрыли по всем направлениям.