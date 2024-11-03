Bild: железнодорожный состав загорелся на одной из станций в Берлине

Поезд на одной из региональных веток загорелся в Берлине. Подробности сообщили авторы немецкой газеты Bild со ссылкой на представителя немецких железных дорог Deutsche Bahn.
Инцидент произошел на железнодорожной станции Аренсфельде в Марцане. В результате происшествия никто не пострадал.
«На данный момент станция закрыта», — указано в сообщении.
Известно, что поезд принадлежит частной компании Niederbarnimer Eisenbahn. Работу проводят спасательные службы, причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о пожаре в многоквартирном доме на улице в селе Сосновка Камчатского края. Было эвакуировано более 70 человек.