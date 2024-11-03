Над Луганском сбиты восемь беспилотников ВСУ

Восемь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины ликвидированы в небе над Луганском, информирует ТАСС.
Как рассказали агентству в силовых структурах Луганской народной республики, дроны были сбиты над тремя районами.
«Предварительно, сбито восемь БПЛА в трёх разных районах Луганска», — говорится в сообщении.
Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
Кроме того, по данным агентства, в Луганске были слышны звуки взрывов.
Ранее сообщалось, что в Луганске из-за угрозы атаки со стороны Вооружённых сил Украины были эвакуированы люди, проживающие рядом с промышленной зоной в Каменнобродском районе.