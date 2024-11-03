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Жительница США пыталась продать своего ребенка в соцсетях за 150 долларов

Женщине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Источник: Аргументы и факты

Американка Джунипер Брайсон из Хьюстона намеревалась через социальные сети продать своего новорожденного ребенка. Сумму она выставила в 15 долларов, сообщает техасская газета Houston Chronicle со ссылкой на судебные документы.

Делом 21-летней матери, которая перед родами общалась по сделке с шестью покупателями, заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На данный момент известно, что американке грозит тюремное заключение до двух лет и штраф размером до 10 тысяч долларов.

«Ребенок, согласно обвинительным документам, дал положительный результат на неуказанные наркотики, которые Брайсон употребляла во время беременности», — указано в сообщении.

Информацию о нарушении передала в полицию одна из пользователей Сети. При этом женщина уверена, что невиновна, так как работала по принципу «суррогатного материнства».

Ранее сообщалось о продлении уголовного дела о торговле детьми в РФ. Главная обвиняемая в этом деле — многодетная мать Юлия Логинова, ранее написавшая явку с повинной.