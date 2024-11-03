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В Башкирии сошли с рельсов свыше 20 вагонов с углём

В результате случившегося никто не пострадал.
Источник: Аргументы и факты

22 вагона с углём сошли с рельсов в Башкирии, информирует Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент случился на участке пути Иглино — Дёма.

«В Республике Башкортостан на перегоне “Пост 28 километр” — “Пост 21 километр” произошёл сход с рельсов 22 вагонов, гружённых углём», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Уфимская транспортная прокуратура осуществляет проверку.

На место ЧП со станции Дёма следует восстановительный поезд.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сошёл с рельсов вагон грузового состава.