В Башкирии сошли с рельсов свыше 20 вагонов с углём

22 вагона с углём сошли с рельсов в Башкирии, информирует Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент случился на участке пути Иглино — Дёма.
«В Республике Башкортостан на перегоне “Пост 28 километр” — “Пост 21 километр” произошёл сход с рельсов 22 вагонов, гружённых углём», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Уфимская транспортная прокуратура осуществляет проверку.
На место ЧП со станции Дёма следует восстановительный поезд.
Ранее сообщалось, что в Татарстане сошёл с рельсов вагон грузового состава.