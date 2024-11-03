«Перебегал не там где надо»: 15-летний омич угодил под колеса иномарки

Вечером 2 ноября иномарка сбила подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 19:35.
По предварительной версии, 26-летний водитель «Шкоды» сбил 15-летнего омича в районе дома № 14 на улице 5-й Кордной, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте.
Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Обстоятельства аварии станут известны по итогам проверки.
Ранее мы писали, что в Омске автобус, следовавший по маршруту № 69, врезался в стоящую иномарку. В салоне в момент ДТП находились 40 пассажиров.