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«Перебегал не там где надо»: 15-летний омич угодил под колеса иномарки

Молодой омич на «Шкоде» сбил подростка на 5-й Кордной.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 ноября иномарка сбила подростка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 19:35.

По предварительной версии, 26-летний водитель «Шкоды» сбил 15-летнего омича в районе дома № 14 на улице 5-й Кордной, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Обстоятельства аварии станут известны по итогам проверки.

Ранее мы писали, что в Омске автобус, следовавший по маршруту № 69, врезался в стоящую иномарку. В салоне в момент ДТП находились 40 пассажиров.