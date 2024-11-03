Взяли несколько игрушек: парни обокрали секс-шоп во Владивостоке

В магазин для взрослых на Некрасовской во Владивостоке зашли трое парней. Двое из них встали у витрины и стали рассматривать ассортимент. Третий же подошел к полкам в самом укромном углу. В какой-то момент камера зафиксировала, что он взял игрушку и засунул ее под куртку. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Парни обокрали секс-шоп, и, как оказалось, это уже не первый раз. Сначала они украли жидкий возбудитель стоимостью 2000 рублей. А теперь — игрушку в два раза дороже. Владелец магазина рассказал, что общая сумма ущерба составила 6000 рублей. Неизвестно, зачем молодые люди провернули это «грязное дело».
Теперь с ними в любом случае будет разбираться полиция, ведь заявление уже написано.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что давным-давно во Владивостоке молодой человек также ограбил секс-шоп. Только он выбрал не игрушки, а направил на продавца пистолет и стал требовать деньги.