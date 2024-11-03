Взяли несколько игрушек: парни обокрали секс-шоп во Владивостоке

В магазин для взрослых на Некрасовской во Владивостоке зашли трое парней. Двое из них встали у витрины и стали рассматривать ассортимент. Третий же подошел к полкам в самом укромном углу. В какой-то момент камера зафиксировала, что он взял игрушку и засунул ее под куртку. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».