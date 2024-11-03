Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве Серебрякову

Тoyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в Москве 24 июля. Пострадали владелец машины и пассажир. Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию. Его обвинили в приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ст. 30 ст. 105 УК РФ). СКР сообщал, что Серебряков частично признал вину. На допросе он говорил, что работал на Службу безопасности Украины.