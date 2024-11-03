Тoyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в Москве 24 июля. Пострадали владелец машины и пассажир. Евгений Серебряков был задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию. Его обвинили в приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ст. 30 ст. 105 УК РФ). СКР сообщал, что Серебряков частично признал вину. На допросе он говорил, что работал на Службу безопасности Украины.
Суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля в Москве Серебрякову
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Евгения Серебрякова. Его обвиняют в подрыве автомобиля военного. С материалами суда ознакомился ТАСС.