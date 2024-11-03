Пламя распространялось мгновенно: несколько крупных пожаров произошли в Хабаровском крае за сутки

В ту же ночь в поселке Эльбан Амурского района огонь разгорелся в частном доме на улице 2-ой Поселковой. Пламя оказалось безжалостным, уничтожив строение и легковую машину. Пожарные боролись с огнем четыре с половиной часа, однако спасти 70-летнюю хозяйку не удалось. Специалисты пытаются выяснить, что стало причиной этой трагедии.