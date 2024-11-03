Пламя распространялось мгновенно: несколько крупных пожаров произошли в Хабаровском крае за сутки

Сразу четыре пожара произошли в минувшую субботу, 2 ноября, в Хабаровском крае. Спасатели до последнего боролись с пламенем, но предотвратить трагедии не удалось. Огонь унес жизни троих человек, остальные пострадали и получили серьезные ожоги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жуткий случай произошел около 3:30 утра в поселке Де-Кастри Ульчского района. В деревянной пристройке к двухквартирному дому вспыхнул огонь, мгновенно охвативший бревенчатую постройку. Женщина с двумя детьми выбрались вовремя, но 53-летний хозяин дома не успел спастись. Приехавшие пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на остальную часть дома.
В ту же ночь в поселке Эльбан Амурского района огонь разгорелся в частном доме на улице 2-ой Поселковой. Пламя оказалось безжалостным, уничтожив строение и легковую машину. Пожарные боролись с огнем четыре с половиной часа, однако спасти 70-летнюю хозяйку не удалось. Специалисты пытаются выяснить, что стало причиной этой трагедии.
В Советской Гавани на улице Бошняка огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Горели домашние вещи на четырех квадратных метрах. 60-летний мужчина получил серьезные ожоги.
«С огнем пожарные справились быстро, но повреждения оказались достаточно серьезными. Сейчас выясняется, что могло послужить причиной возгорания — рассматривается версия с коротким замыканием», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Вечером того же дня в дачном поселке Корсаково-1 в СНТ «Зуброво» случился пожар в небольшом деревянном домике. Соседи заметили дым и бросились на помощь — 58-летнего мужчину вынесли на руках. Но спасти его не удалось — тяжелые ожоги оказались смертельными. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.
Все обстоятельства этих пожаров сейчас расследуются. Специалисты МЧС совместно с полицией выясняют, что стало причиной череды трагедий.