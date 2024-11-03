Пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты соседа в Киренске

Пожар вспыхнул на улице Матросова в городе Киренске. Там горела квартира на первом этаже жилого дома. Стало известно, что ее 40-летний хозяин оставил тлеющую сигарету. К сожалению, из огня не удалось спасти его соседку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
— Хозяин квартиры госпитализирован к медучреждение с ожогами. А 75-летняя женщина скончалась. Причиной пожара стала неосторожность при курении, — подтверждают в ведомстве.
Огонь удалось потушить на 30 квадратных метрах. Борьбу вели шесть пожарных и две спецтехники. МЧС напоминает, что курить в постели опасно. Каждый раз проверяй, что затушил ее. А чтобы наверняка спасти себя — установи в жилье пожарный извещатель.