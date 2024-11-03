Пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты соседа в Киренске

Пожар вспыхнул на улице Матросова в городе Киренске. Там горела квартира на первом этаже жилого дома. Стало известно, что ее 40-летний хозяин оставил тлеющую сигарету. К сожалению, из огня не удалось спасти его соседку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.