Не все покупатели честны: комсомольчанин лишился денег, пытаясь продать свой планшет

Житель Комсомольска столкнулся с мошенниками, когда пытался продать свой планшет. Мужчина разместил объявление на популярном сайте и рассчитывал на быструю сделку, но попал на удочку афериста. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
55-летний местный житель хотел продать планшет и использовал известную платформу для размещения объявления. Ему написал незнакомец и предложил выкупить устройство без торга.
Продавец обрадовался быстрой сделке и спросил, как ему удобнее оплатить товар. Мошенник отправил ссылку на поддельный сайт. Там требовалось ввести данные банковской карты и сумму, указанную в объявлении — 6,5 тысячи рублей.
«Мужчина выполнил все инструкции и перевел деньги, ожидая подтверждения. Однако после этого покупатель перестал выходить на связь», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
По данному факту заведено уголовное дело. Полицейские проводят мероприятия для установления преступника.