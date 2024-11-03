Не все покупатели честны: комсомольчанин лишился денег, пытаясь продать свой планшет

55-летний местный житель хотел продать планшет и использовал известную платформу для размещения объявления. Ему написал незнакомец и предложил выкупить устройство без торга.

Продавец обрадовался быстрой сделке и спросил, как ему удобнее оплатить товар. Мошенник отправил ссылку на поддельный сайт. Там требовалось ввести данные банковской карты и сумму, указанную в объявлении — 6,5 тысячи рублей.