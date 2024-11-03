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Во второй день ноября в Красноярском крае произошли 14 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшую субботу в регионе сотрудники МЧС России по краю ликвидировали 14 пожаров.

Источник: МЧС РФ

Погибших и пострадавших в этих происшествиях нет, были спасены четыре человека.

Например, в Советском районе Красноярска загорелся мусор в многоквартирном жилом доме на ул. Воронова. На место выехали 10 человек личного состава и 3 единицы техники МЧС России. По лестничным маршам были спасены три человека. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Еще один пожар в этом районе произошел вечером. Загорелись домашние вещи в квартире. По лестничному маршу спасен один человек. Пожар успел ликвидировать хозяин квартиры до прибытия подразделений. Причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС по краю.

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