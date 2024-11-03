Во второй день ноября в Красноярском крае произошли 14 пожаров

Еще один пожар в этом районе произошел вечером. Загорелись домашние вещи в квартире. По лестничному маршу спасен один человек. Пожар успел ликвидировать хозяин квартиры до прибытия подразделений. Причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС по краю.