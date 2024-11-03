Уфимская прокуратура проверяет обстоятельства схода вагонов в Дёме

«По предварительным данным 3 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 км — Пост 21 км произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.



На место схода направлен восстановительный поезд со станции Дёма. Задержек движения поездов не допущено.



На место происшествия выехал исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.