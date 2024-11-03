В Миассе два инспектора получали взятки за сдачу экзамена по вождению

В следственном отделе СУ СК России в Миассе завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего госинспектора ГИБДД. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 года он систематически получал денежное вознаграждение от людей, которые не могли сдать экзамен по вождению. За сумму в размере от 15 до 70 тысяч рублей он закрывал глаза на ошибки, совершаемые учащимися во время движения по городу, а также выбирал заранее согласованные с ними маршруты.