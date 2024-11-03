В Миассе два инспектора получали взятки за сдачу экзамена по вождению

Одного сотрудника ГИБДД уже осудили, и ещё один вскоре предстанет перед судом.
В следственном отделе СУ СК России в Миассе завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего госинспектора ГИБДД. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 года он систематически получал денежное вознаграждение от людей, которые не могли сдать экзамен по вождению. За сумму в размере от 15 до 70 тысяч рублей он закрывал глаза на ошибки, совершаемые учащимися во время движения по городу, а также выбирал заранее согласованные с ними маршруты.
Большую роль в выявлении преступления и задержании инструктора сыграли сотрудники УФСБ. Совместно со следователями из регионального следственного комитета они помогли раскрыть преступление. В ходе расследования выяснилось, что на полученные через взятки деньги инспектор купил себе автомобиль «Лексус». Сейчас машина взята под арест, а уголовное дело в отношении гражданина направили в суд.
На два с половиной года свободы лишился его коллега, которого обвинили в аналогичном преступлении. Такое решение принял Миасский городской суд. Правоохранители за время расследования выявили девять случаев получения им взятки. Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинской области сотрудники подразделения налоговой службы получили сроки за взятку.