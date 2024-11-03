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В Башкирии астролог попалась на удочку мошенников

55-летняя астролог-любитель из Мелеуза не смогла предсказать свою неудачу. Об этом сообщили в телеграм- канале Новости МВД Башкортостана.

Источник: Reuters

В свободное от основной работы время женщина оказывает услуги по составлению натальных карт (астрологическая карта). На её объявление в соцсетях откликнулась мошенница, которая заказала для себя астрологическое предсказание.

Для оплаты услуг она попросила перейти по ссылке, якобы из-за того, что находится в Турции и не может воспользоваться российским банковским приложением. Следуя инструкции мошенницы, астролог даже не заметила, как на фишинговом сайте указала все данные своей банковской карты, а позже обнаружила списание своих накоплений со счёта.

«Никогда не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных источников!» — обратились в ведомстве.