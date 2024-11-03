В Башкирии астролог попалась на удочку мошенников

Для оплаты услуг она попросила перейти по ссылке, якобы из-за того, что находится в Турции и не может воспользоваться российским банковским приложением. Следуя инструкции мошенницы, астролог даже не заметила, как на фишинговом сайте указала все данные своей банковской карты, а позже обнаружила списание своих накоплений со счёта.