В Башкирии астролог попалась на удочку мошенников

В свободное от основной работы время женщина оказывает услуги по составлению натальных карт (астрологическая карта). На её объявление в соцсетях откликнулась мошенница, которая заказала для себя астрологическое предсказание.
Для оплаты услуг она попросила перейти по ссылке, якобы из-за того, что находится в Турции и не может воспользоваться российским банковским приложением. Следуя инструкции мошенницы, астролог даже не заметила, как на фишинговом сайте указала все данные своей банковской карты, а позже обнаружила списание своих накоплений со счёта.
«Никогда не переходите по ссылкам, полученным от неизвестных источников!» — обратились в ведомстве.