Самолёт, летевший из Омска в Москву, сильно обледенел

Речь идёт о рейсе S7−2564, на котором работал самолёт Boeing 737−83N. Сообщается, что на подлёте к Москве, в 70 км юго-восточнее города на высоте 7 000 футов (более 2 100 метров), при начале снижения пилот сообщил о сильном обледенении и недостоверных показателях приборной скорости. Вследствие этого экипаж перевёл самолёт в набор высоты.