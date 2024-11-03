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ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы в США

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. ФБР в соцcети X заявило, что в курсе о двух новых фейковых видео про выборы в США, на одном из которых агенты службы якобы ловят лиц, якобы совершающих подлог бюллетеней, следует из заявления ведомства.

Источник: © РИА Новости

«ФБР известно о двух видеороликах, ложно утверждающих, что они сняты ФБР и касающихся безопасности выборов. В одном из них говорится, что ФБР задержало три связанных между собой группы, совершавших мошенничество с бюллетенями, а во втором — о втором джентльмене (Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис — ред.)», — говорится в заявлении ФБР.

ФБР не уточнило, кого они подозревают в создании и распространении видео. При этом телеканал CBS утверждает, ссылаясь на источники, что власти США считают, что видео являются частью якобы кампании России по вмешательству в американские выборы. При этом телеканал не приводит доказательств своим утверждениям.

Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию представит Харрис, республиканцев — бывший президент Дональд Трамп.