ФБР сделало заявление о новых фейковых видео про выборы в США

«ФБР известно о двух видеороликах, ложно утверждающих, что они сняты ФБР и касающихся безопасности выборов. В одном из них говорится, что ФБР задержало три связанных между собой группы, совершавших мошенничество с бюллетенями, а во втором — о втором джентльмене (Дуг Эмхофф, муж вице-президента Камалы Харрис — ред.)», — говорится в заявлении ФБР.