Каким растением отравились двое подростков в Приморском крае?

Двое подростков в Приморском крае были доставлены в токсикологическое отделение местной больницы прямо из кафе. Девушка 15-ти лет в заведении общественного питания начала терять сознание. Позже плохо стало её 17-летнему спутнику. При поступлении в медицинское учреждение они находились в неадекватном состоянии.