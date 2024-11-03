Каким растением отравились двое подростков в Приморском крае?

Двое подростков в Приморском крае были доставлены в токсикологическое отделение местной больницы прямо из кафе. Девушка 15-ти лет в заведении общественного питания начала терять сознание. Позже плохо стало её 17-летнему спутнику. При поступлении в медицинское учреждение они находились в неадекватном состоянии.
«Ребята отравились семенами дурмана, который содержит алкалоид скополамин. Он вызывает галлюцинации. К счастью, в нашем случае серьезного вреда здоровью удалось избежать. Ухудшения состояния не было. Подросткам оказали всю необходимую помощь. Поставили капельницы и наблюдали за их состоянием. Утром ребят передали опекунам и родителям», — сообщили в Минздраве Приморья.
15-летняя девушка встретилась со своим 17-летним знакомым, воспитанником детского дома. На клумбе они нашли куст дурман-травы и попробовали его семена. После им стало плохо. Трое их спутников, также ребята из детского дома, отравления избежали.
По словам медиков, к несчастью, подобные случаи отравлений растениями с алкалоидами имеют место в их практике.
Дурман используют в медицине. Но употреблять его в пищу в сыром виде не рекомендуется. Растение содержит скополамин и атропин.
Картина отравления очень характерна. Сначала острое психотропное возбуждение. Вещество вызывает учащенное сердцебиение, сухость во рту, головокружение и головную боль, потерю зрения и частичную потерю кратковременной памяти с галлюцинациями, бредом, сильнейшей двигательной активностью. После наступает коматозное состояние, артериальное давление падает. В тяжелых случаях всё может закончиться летальным исходом.