На мосту через Волгу сгорели три грузовика

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30 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники приняли участие в тушении пожара и эвакуации повреждённых транспортных средств. Для разбора завалов привлекалась тяжёлая спецтехника. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
На мосту через Волгу в Татарстане после столкновения загорелись три грузовика, один человек пострадал, движение на участке было перекрыто на несколько часов.
30 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники приняли участие в тушении пожара и эвакуации повреждённых транспортных средств. Для разбора завалов привлекалась тяжёлая спецтехника. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».