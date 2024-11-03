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На мосту через Волгу сгорели три грузовика

На мосту через Волгу в Татарстане после столкновения загорелись три грузовика, один человек пострадал, движение на участке было перекрыто на несколько часов.

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30 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники приняли участие в тушении пожара и эвакуации повреждённых транспортных средств. Для разбора завалов привлекалась тяжёлая спецтехника. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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