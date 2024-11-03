Груженные углем вагоны сошли с рельсов в Уфимском районе

В Уфимском районе Башкирии сошли с рельсов 22 вагона. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Происшествие случилось около деревни Бурцево на однопутной дороге обводного пути Куйбышевской железной дороги. В вагонах был уголь. В общей сложности в грузовом составе — 74 вагона.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, только получили повреждения три контактных столба. На место инцидента прибыли два восстановительных поезда из Аши Челябинской области и из уфимской станции Дема.
Задержки движения пассажирских поездов допущено не было. Грузовой состав ехал по маршруту Курган-Саратов.
На месте ЧП была направлена оперативная группа МЧС, всего было привлечены 44 человека и семь единиц техники.
— Ситуация находится на контроле, — заверили в экстренной службе.
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