Водитель въехал в арт-объект «Лампочка» в Иркутске

Дорожные полицейские разыскивают водителя, который въехал в ограждение и арт-объект «Лампочка», а после скрылся. ДТП случилось на пересечении улиц Лермонтова и Академической в Иркутске ночью 3 ноября. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.