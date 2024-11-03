Водитель въехал в арт-объект «Лампочка» в Иркутске

Дорожные полицейские разыскивают водителя, который въехал в ограждение и арт-объект «Лампочка», а после скрылся. ДТП случилось на пересечении улиц Лермонтова и Академической в Иркутске ночью 3 ноября. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Предварительно установлено, что водитель управлял кроссовером «Тойота Харриер». В районе строения № 1 по улице Академической он не справился с управлением и допустил наезд на объекты благоустройства. Протаранил дорожное ограждение и столкнулся с постаментом символа поселка Энергетиков — арт-объектом «Лампочка», — рассказывает полиция.
После мужчина бросил свою машину и сбежал с места аварии. Сейчас автомобиль находится на штрафстоянке. Полицейские устанавливают личность водителя. В ведомстве просят мужчину приехать в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции.