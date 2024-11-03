В страшном пожаре в Башкирии погибла 20-летняя девушка.

В д. Абдуллино Бураевского района в пятом часу утра предварительно загорелась баня, огонь быстро перекинулся на бревенчатый дом и гараж, также сгорел автомобиль Лада Веста.
Огнеборцы МЧС России совместно с добровольцами потушили пожар на площади 72 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме обнаружены фрагменты тела 20-летней девушки. Также с ожогами и в шоковом состоянии в больницу был экстренно доставлен 24-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
"Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности:
используйте только исправное газовое оборудование; не оставляйте пищу на зажженной газовой или электрической плите без присмотра; установите пожарный извещатель. Громким звуком он предупредит о пожаре.
В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112", — обратились в Госкомитете по ЧС РБ.