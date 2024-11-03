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В страшном пожаре в Башкирии погибла 20-летняя девушка

В страшном пожаре в Башкирии погибла 20-летняя девушка.

В д. Абдуллино Бураевского района в пятом часу утра предварительно загорелась баня, огонь быстро перекинулся на бревенчатый дом и гараж, также сгорел автомобиль Лада Веста.

Огнеборцы МЧС России совместно с добровольцами потушили пожар на площади 72 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме обнаружены фрагменты тела 20-летней девушки. Также с ожогами и в шоковом состоянии в больницу был экстренно доставлен 24-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

"Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности:

используйте только исправное газовое оборудование; не оставляйте пищу на зажженной газовой или электрической плите без присмотра; установите пожарный извещатель. Громким звуком он предупредит о пожаре.

В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112", — обратились в Госкомитете по ЧС РБ.

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