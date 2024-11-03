В страшном пожаре в Башкирии погибла 20-летняя девушка.

Огнеборцы МЧС России совместно с добровольцами потушили пожар на площади 72 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения пожара в доме обнаружены фрагменты тела 20-летней девушки. Также с ожогами и в шоковом состоянии в больницу был экстренно доставлен 24-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС республики.