Житель Приморья сообщил о вымышленном угоне, чтобы скрыть нарушение ПДД

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе об угоне, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина заявил об угоне своего автомобиля Toyota Chaser, пытаясь избежать ответственности за нарушение правил.
Как установили правоохранительные органы, накануне он сам управлял автомобилем без водительского удостоверения, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и скрылся, оставив машину на одной из улиц поселка Кировский. Опасаясь последствий, он решил инсценировать угон, написав ложное заявление.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Уссурийске полицейские задержали 20-летнего жителя Хабаровска, который угнал два автомобиля за одну ночь. Молодой человек приехал в город для обучения, но в один из вечеров обнаружил незапертый минивэн Toyota Lite Ace на улице Плеханова и решил на ней прокатиться.