Житель Приморья сообщил о вымышленном угоне, чтобы скрыть нарушение ПДД

Напомним, в Уссурийске полицейские задержали 20-летнего жителя Хабаровска, который угнал два автомобиля за одну ночь. Молодой человек приехал в город для обучения, но в один из вечеров обнаружил незапертый минивэн Toyota Lite Ace на улице Плеханова и решил на ней прокатиться.